مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (1) - (0) وست هام.. بداية الشوط الثاني

الأحد، 30 أكتوبر 2022 - 18:16

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد وشيريف

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد في الأسبوع الرابع عشر للدوري الإنجليزي.

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نهاية الشوط الأول

ق 38 جوووووووووول عرضية من كريستيان إريكسن ورأسية من ماركوس راشفورد في شباك وست هام.. 1-0 للشياطين الحمر

ق 18 جيانلوكا سكاماكا يسدد كرة تصطدم بالدفاع

ق 15 كريستيانو رونالدو يسدد ولكن الكرة بين يدي لوكاس فابيانسكي

ق 5 ماركوس راشفورد يسدد ولكن بجوار القائم

ق 3 سعيد بنرحمة يسدد ولكن في قدم المدافع

بداية المباراة

مانشستر يونايتد
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