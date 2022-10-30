مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (1) - (0) وست هام.. بداية الشوط الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد في الأسبوع الرابع عشر للدوري الإنجليزي.

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نهاية الشوط الأول

ق 38 جوووووووووول عرضية من كريستيان إريكسن ورأسية من ماركوس راشفورد في شباك وست هام.. 1-0 للشياطين الحمر

ق 18 جيانلوكا سكاماكا يسدد كرة تصطدم بالدفاع

ق 15 كريستيانو رونالدو يسدد ولكن الكرة بين يدي لوكاس فابيانسكي

ق 5 ماركوس راشفورد يسدد ولكن بجوار القائم

ق 3 سعيد بنرحمة يسدد ولكن في قدم المدافع

بداية المباراة