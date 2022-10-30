مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (1) - (0) وست هام.. بداية الشوط الثاني
الأحد، 30 أكتوبر 2022 - 18:16
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد في الأسبوع الرابع عشر للدوري الإنجليزي.
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نهاية الشوط الأول
ق 38 جوووووووووول عرضية من كريستيان إريكسن ورأسية من ماركوس راشفورد في شباك وست هام.. 1-0 للشياطين الحمر
ق 18 جيانلوكا سكاماكا يسدد كرة تصطدم بالدفاع
ق 15 كريستيانو رونالدو يسدد ولكن الكرة بين يدي لوكاس فابيانسكي
ق 5 ماركوس راشفورد يسدد ولكن بجوار القائم
ق 3 سعيد بنرحمة يسدد ولكن في قدم المدافع
بداية المباراة
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