مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (0) (0) جيرونا.. العارضة تنقذ حامل اللقب
الأحد، 30 أكتوبر 2022 - 16:53
كتب : FilGoal
يستقبل ريال مدريد نظيره جيرونا في ملعب سانتياجو برنابيو، بالجولة الـ 12 للدوري الإسباني.
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ق.38 تسديدة صاروخية من يانخل هيريرا ترتد من عارضة ريال مدريد
ق.23 تسديدة صاروخية أرضية من رودريجو على القائم الأيسر
ق.19 رأسية صاروخية من فاليري فيرنانديز بعد عرضية كوتو لكن تجاور القائم
ق.10 تسديدة قوية من رودريجو يتصدى لها جاتزانيجا حارس مرمى جيرونا
ق.2 عرضية من داني كارباخال يقابلها مودريتش بتسديدة جانبية
بداية المباراة
**المباراة تبدأ في الخامسة والربع بتوقيت القاهرة.
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