مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (0) (0) جيرونا.. العارضة تنقذ حامل اللقب

الأحد، 30 أكتوبر 2022 - 16:53

كتب : FilGoal

ريال مدريد - جيرونا

يستقبل ريال مدريد نظيره جيرونا في ملعب سانتياجو برنابيو، بالجولة الـ 12 للدوري الإسباني.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هــــنـــــا

-------------------

ق.38 تسديدة صاروخية من يانخل هيريرا ترتد من عارضة ريال مدريد

ق.23 تسديدة صاروخية أرضية من رودريجو على القائم الأيسر

ق.19 رأسية صاروخية من فاليري فيرنانديز بعد عرضية كوتو لكن تجاور القائم

ق.10 تسديدة قوية من رودريجو يتصدى لها جاتزانيجا حارس مرمى جيرونا

ق.2 عرضية من داني كارباخال يقابلها مودريتش بتسديدة جانبية

بداية المباراة

**المباراة تبدأ في الخامسة والربع بتوقيت القاهرة.

الدوري الإسباني جيرونا ريال مدريد
نرشح لكم
برشلونة يكشف عن إصابة ثنائي الدفاع.. تعرف على مدة الغياب تشكيل ريال مدريد - مودريتش وروديجير أساسيان أمام جيرونا هازارد: أمنيتي الوحيدة هي أن أقدر على العودة للقمة في أرض الملعب الثالث عشر.. رصاصة ليفاندوفسكي تنقذ برشلونة أمام فالنسيا في الوقت القاتل انتهت في الدوري الإسباني - فالنسيا (0) - (1) برشلونة رايو فايكانو يحقق فوزه الأول في التاريخ على ملعب إشبيلية تشكيل برشلونة - فاتي أساسي وجافي على مقاعد البدلاء أمام فالنسيا الأسرع منذ رونالدو والأكثر تأخرا في القرن.. قادش يفسد عودة أتلتيكو مدريد بسيناريو جنوني
أخر الأخبار
مصطفى البديل يسجل ويقود نانت للتعادل مع كليرمونت 3 دقيقة | المحترفون
تشكيل مانشستر - رونالدو وماجواير أساسيان أمام وست هام 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
برشلونة يكشف عن إصابة ثنائي الدفاع.. تعرف على مدة الغياب 44 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (0) (0) جيرونا.. العارضة تنقذ حامل اللقب ساعة | الدوري الإسباني
اختبر معلوماتك - عن تاريخ المغرب في كأس العالم ساعة | قطر 2022
الكشف عن ترتيب المتنافسين ببطولة جامعة النيل للكرة الخماسية.. وأفضل لاعب ساعة | رياضات أخرى
اختبر معلوماتك عن كأس العالم 2002 2 ساعة | قطر 2022
انتهت الدوري الفرنسي - نانت (1)-(1) كليرمونت 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس السوبر المصري - موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 انتهت كرة شاطئية - مصر (2)-(2) السنغال.. خسارة الفراعنة بركلات الترجيح 3 صدارة تحتاج لمعجزة في أنفيلد.. صلاح يسجل ويصنع في انتصار ليفربول على أياكس 4 صلاح المجني عليه.. انهيار ليفربول بين كلوب وإدواردز ونونيز