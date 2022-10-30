مباشر الدوري الفرنسي - نانت (0)-(0) كليرمونت.. مصطفى محمد احتياطي
الأحد، 30 أكتوبر 2022 - 15:50
كتب : FilGoal
يسضتيف نانت فريق كليرمونت ضمن مباريات الجولة 13 من مسابقة الدوري الفرنسي.
ويجلس مصطفى محمد على مقاعد البدلاء، ويحتل نانت المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة بينما كليرمونت في المركز التاسع برصيد 17 نقطة.
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انطلاق المباراة
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