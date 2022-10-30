مباشر الدوري الفرنسي - نانت (0)-(0) كليرمونت.. مصطفى محمد احتياطي

يسضتيف نانت فريق كليرمونت ضمن مباريات الجولة 13 من مسابقة الدوري الفرنسي.

ويجلس مصطفى محمد على مقاعد البدلاء، ويحتل نانت المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة بينما كليرمونت في المركز التاسع برصيد 17 نقطة.

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انطلاق المباراة