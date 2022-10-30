مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (5)-(0) نوتنجهام.. جووووووول الخاامس

يستضيف أرسنال فريق نوتنجهام ضمن مباريات الجولة 14 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحتل أرسنال المركز الثاني برصيد 28 نقطة بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي الذي خاض مباراته في الجولة أمس السبت، بينما نوتنجهام فيتذيل الترتيب برصيد 9 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق78: جووووووووووووووووول الخامس من أوديجارد

ق.58 جوووووووول تومااااس جوووول بتسديدة رائعة

ق.54 جووووووووول ريز نيلسون يسجل الثالث

ق.50 جووووووووووووول ريز نيلسون يسجل الهدف الثاني لـ أرسنال في متابعة لتصدي دين هندرسون

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45 إصابة لتشاكا بعد تدخل قوي

ق27 خروج ساكا بسبب الإصابة

ق5 جوووووووووول مارتينلي بعرضية من ساكا

انطلاق المباراة