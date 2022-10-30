مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (1)-(0) نوتنجهام.. جووووووول مارتينلي
الأحد، 30 أكتوبر 2022 - 15:47
كتب : FilGoal
يستضيف أرسنال فريق نوتنجهام ضمن مباريات الجولة 14 من مسابقة الدوري الإنجليزي.
ويحتل أرسنال المركز الثاني برصيد 28 نقطة بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي الذي خاض مباراته في الجولة أمس السبت، بينما نوتنجهام فيتذيل الترتيب برصيد 9 نقاط.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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ق5 جوووووووووول مارتينلي بعرضية من ساكا
انطلاق المباراة
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