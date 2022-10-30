مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (1)-(0) نوتنجهام.. جووووووول مارتينلي

يستضيف أرسنال فريق نوتنجهام ضمن مباريات الجولة 14 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحتل أرسنال المركز الثاني برصيد 28 نقطة بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي الذي خاض مباراته في الجولة أمس السبت، بينما نوتنجهام فيتذيل الترتيب برصيد 9 نقاط.

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ق5 جوووووووووول مارتينلي بعرضية من ساكا

انطلاق المباراة