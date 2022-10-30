تشكيل نانت - مصطفى محمد على دكة البدلاء أمام كليرمونت

الأحد، 30 أكتوبر 2022 - 15:34

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

يجلس مصطفى محمد على دكة بدلاء فريق نانت في مواجهة كليرمونت في الدوري الفرنسي.

مصطفى محمد

النادي : نانت

نانت

ويستضيف نانت فريق كليرمونت ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من المسابقة.

ويحتل نانت المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة بينما كليرمونت في المركز التاسع برصيد 17 نقطة.

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وجاء تشكيل نانت كالآتي:

وخاض مصطفى محمد 18 مباراة مع نانت هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وشارك مصطفى في جميع مباريات نانت في مسابقة الدوري الفرنسي حتى الآن.

وساهم مصطفى محمد في خمسة أهداف في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

نجح المحترف المصري في تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة هدفين آخرين.

الدوري الفرنسي نانت مصطفى محمد
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