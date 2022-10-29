مباشر نهائي كوبا ليبرتادوريس - فلامنجو (1) (0) باراناينسي.. بداية الشوط الثاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فلامنجو وأتليتكو باراناينسي في نهائي كوبا ليبرتادوريس 2022.

ويسعى فلامنجو لأن يصبح بين الأندية البرازيلية الأكثر تتويجا باللقب القاري برصيد 3 ألقاب، وسبق له أن خسر نهائي النسخة الماضية.

بينما يأمل باراناينسي في تحقيق لقب المسابقة لأول مرة في تاريخه بعدما خسر من قبل لقب 2005.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+4: جووووول أووووول في اللقاء.. جابريل باربوسا يودع عرضية إيفرتون ريبيرو في الشباك بسهولة.

ق 44: بطاقة حمراء بعد تحصله على بطاقة صفراء ثانية لبيدرو هنريكي لاعب وسط باراناينسي بعد عرقلة بيدرو على حدود منطقة الجزاء.

ق 20: خروج اللاعب المخضرم ومشاركة أيرتون لوكاس.

ق 17: إصابة فيليبي لويز وخروجه لتلقي العلاج.

ق 12: تسديدة من فيتينيو من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها الحارس فلامنجو.

بداية اللقاء