مباشر الدوري الإيطالي - إنتر (2) (0) سامبدوريا.. الثااالث يضيع

السبت، 29 أكتوبر 2022 - 20:38

كتب : FilGoal

ستيفن دي فري - إنتر - سامبدوريا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنتر وسامبدوريا في الجولة 12 من الدوري الإيطالي.

ويلتقي الفريقان على ملعب جوسيبي مياتزا.

ويحتل إنتر المركز السابع برصيد 21 نقطة من 11 مباراة.

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بينما يحتل سامبدوريا المركز الثامن عشر برصيد 6 نقاط بعدما حقق فوزه الأول الجولة الماضية على حساب كريمونيسي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــا.

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ق 59: ركلة ثابتة ينفذها ديماركو ورأسية دجيكو تمر بجوار القائم.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: جووول راااائع.. تمريرة طولية من باستوني ينفرد على إثرها باريلا ويسدد كرة صاروخية الهدف الثاني

ق 25: بينية رائعة من لاوتارو وانفراد من مخيتاريان لكن تسديدة الأخيرة تمر بجوار القائم.

ق 20: جووول أووول إنتر يتقدم عن طريق ستيفن دي فري برأسية بعد ركنية نفذها هاكان.

ق 7: التهديد الأول بتسديدة أرضية من دجيكو من داخل منطقة الجزاء لكن الحارس في الموعد

بداية اللقاء

إنتر الدوري الإيطالي سامبدوريا
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