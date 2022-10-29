انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (1) - (2) ليدز.. صاعقة جديدة في أنفيلد

السبت، 29 أكتوبر 2022 - 20:34

كتب : FilGoal

هدف صلاح مع ليفربول أمام ليدز يونايتد

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة ليفربول وليدز يونايتد في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة

ق52: دخول بامفورد في مكان رودريجو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45+1: رودريجو يسدد يسارية أرضية من داخل منطقة الجزاء ءيتصدى لها أليسون

ق44: روبيرتسون يتلاعب بلاعبين من ليدز يونايتد ويلعب عرضية تصطدم بكريستنسن وتمر من أمام خط المرمى

ق31: نونيز يهدر انفرادا صريحا بميليه بعد أن تباطئ في التسديد ليخرج الحارس الفرنسي من مرماه ويبعد الكرة.

ق21: أليسون يتصدى لهدف مؤكد من جاك هاريسون بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء

ق20: العارضة تمنع الهدف الثاني من أرانسون

ق15: جووووووووووووووووول التعادل من محمد صلاح بعد عرضية من روبيرتسون

ق5: جوووووووووووووووول أول لليدز يونايتد عن طريق رودريجو مورينو بعد تمريرة من جوميز خاطئة وانزلاق أليسون لتصل إلى رودريجو أمام الشباك الخالية

ق1: باسكال شترويك ينقذ الكرة من على خط المرمى من أمام صلاح بعد خطأ من مدافع ليدز يونايتد

بداية المباراة

ليفربول ليدز يونايتد الدوري الإنجليزي
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