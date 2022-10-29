مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (1) - (1) ليدز.. تغييران للريدز
السبت، 29 أكتوبر 2022 - 20:34
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة ليفربول وليدز يونايتد في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.
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ق52: دخول بامفورد في مكان رودريجو
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق45+1: رودريجو يسدد يسارية أرضية من داخل منطقة الجزاء ءيتصدى لها أليسون
ق44: روبيرتسون يتلاعب بلاعبين من ليدز يونايتد ويلعب عرضية تصطدم بكريستنسن وتمر من أمام خط المرمى
ق31: نونيز يهدر انفرادا صريحا بميليه بعد أن تباطئ في التسديد ليخرج الحارس الفرنسي من مرماه ويبعد الكرة.
ق21: أليسون يتصدى لهدف مؤكد من جاك هاريسون بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء
ق20: العارضة تمنع الهدف الثاني من أرانسون
ق15: جووووووووووووووووول التعادل من محمد صلاح بعد عرضية من روبيرتسون
ق5: جوووووووووووووووول أول لليدز يونايتد عن طريق رودريجو مورينو بعد تمريرة من جوميز خاطئة وانزلاق أليسون لتصل إلى رودريجو أمام الشباك الخالية
ق1: باسكال شترويك ينقذ الكرة من على خط المرمى من أمام صلاح بعد خطأ من مدافع ليدز يونايتد
بداية المباراة