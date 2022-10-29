مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0) - (1) ليدز.. جووووووول بعد خطأ فادح

السبت، 29 أكتوبر 2022 - 20:34

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح في ليدز

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة ليفربول وليدز يونايتد في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

يمكنك متابعة المباراة مباشرة من هنا

----------------------------------

أخبار متعلقة:
محمود جاد: الفوز على إنبي يمنحنا الثقة.. والطموح يزيد مع كل مباراة تشكيل برشلونة - فاتي أساسي وجافي على مقاعد البدلاء أمام فالنسيا تشكيل إنتر – دجيكو ولاوتارو في الهجوم.. ولوكاكو على الدكة أمام سامبدوريا كأس العالم - أسامواه جيان.. سنتيمترات بين البطولة والفشل

ق5: جوووووووووووووووول أول لليدز يونايتد عن طريق رودريجو مورينو بعد تمريرة من جوميز خاطئة وانزلاق أليسون لتصل إلى رودريجو أمام الشباك الخالية

ق1: باسكال شترويك ينقذ الكرة من على خط المرمى من أمام صلاح بعد خطأ من مدافع ليدز يونايتد

بداية المباراة

ليفربول ليدز يونايتد الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
تشكيل ليفربول - تياجو يعود أمام ليدز.. وصلاح يجاور نونيز وفيرمينو في الهجوم تروسارد: حظيت بعدة سنوات رائعة تحت قيادة بوتر.. وعلينا أن نستمتع لأننا كنا الأفضل بوتر: علينا أن نتقبل ألم الهزيمة ونتعلم.. ولا يوجد ما أعتذر بشأنه لجماهير برايتون لكل شيء بداية.. برايتون يكرم ضيافة بوتر برباعية تذيقه الهزيمة الأولى ترحيبا بـ إيمري.. نيوكاسل يضرب أستون فيلا برباعية الدوري الإنجليزي - توتنام يقلب الطاولة على بورنموث.. وطرد كوستا للمرة الأولى جوارديولا: شيء واحد لم أفعله أنا ودي بروين سويا انتهت الدوري الإنجليزي - برايتون (4) - (1) تشيلسي
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإسباني - فالنسيا (0) - (0) برشلونة.. بداية المباراة 46 ثاتيه | الدوري الإسباني
رايو فايكانو يحقق فوزه الأول في التاريخ على ملعب إشبيلية 7 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري الإيطالي - إنتر (0) (0) سامبدوريا.. بداية اللقاء 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
وصول بعثة الزمالك إلى القاهرة بعد السوبر 21 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0) - (1) ليدز.. جووووووول بعد خطأ فادح 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
محمود جاد: الفوز على إنبي يمنحنا الثقة.. والطموح يزيد مع كل مباراة 39 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل برشلونة - فاتي أساسي وجافي على مقاعد البدلاء أمام فالنسيا 42 دقيقة | الدوري الإسباني
كأس العالم - أسامواه جيان.. سنتيمترات بين البطولة والفشل 42 دقيقة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس السوبر المصري - موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 انتهت كرة شاطئية - مصر (2)-(2) السنغال.. خسارة الفراعنة بركلات الترجيح 3 صدارة تحتاج لمعجزة في أنفيلد.. صلاح يسجل ويصنع في انتصار ليفربول على أياكس 4 مؤتمر فيريرا: لا أحتسب هدف الأهلي الثاني.. وواجهنا أنفسنا لأننا بطل الدوري والكأس