مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0) - (1) ليدز.. جووووووول بعد خطأ فادح
السبت، 29 أكتوبر 2022 - 20:34
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة ليفربول وليدز يونايتد في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.
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ق5: جوووووووووووووووول أول لليدز يونايتد عن طريق رودريجو مورينو بعد تمريرة من جوميز خاطئة وانزلاق أليسون لتصل إلى رودريجو أمام الشباك الخالية
ق1: باسكال شترويك ينقذ الكرة من على خط المرمى من أمام صلاح بعد خطأ من مدافع ليدز يونايتد
بداية المباراة
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