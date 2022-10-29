للمرة السادسة على التوالي.. كوكا أساسي مع ألانيا سبور أمام غازي عنتاب

السبت، 29 أكتوبر 2022 - 18:27

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا

تواجد أحمد حسن كوكا في التشكيل الأساسي لفريقه ألانيا سبور أمام غازي عنتاب في الجولة الـ12 من الدوري التركي.

ويلعب المحترف المصري أساسيا في الدوري التركي للمباراة السادسة على التوالي.

وانتقل كوكا لصفوف ألانيا سبور على سبيل الإعارة قادما من أولمبياكوس حتى نهاية الموسم الحالي.

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وسجل كوكا ثلاثة أهداف مع الفريق التركي في ست مباريات.

كوكا سجل هدفا قاتلا في الجولة الماضية أمام جالاتاسراي ليقود بفريقه للتعادل في المباراة 2-2.

ويحتل ألانيا سبور المركز الـ11 برصيد 13 نقطة.

وذلك بعد أن حقق ثلاث انتصارات وأربعة تعادلات بجانب تلقيه أربع هزائم.

أحمد حسن كوكا الدوري التركي
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