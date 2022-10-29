انتهت الدوري – المصري (2) - (0) إنبي.. فوز أول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي المصري وإنبي التي تقام في ملعب برج العرب في ثالث جولات الدوري.

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نهاية المباراة

ق91. جووووول ثاني للمصري عن طريق عبد الرحيم بعد انطلاقة رائعة وتسديدة قوية في الزاوية الضيقة.

ق72. جوووووول أول للمصري عن طريق مروان حمدي بعد عرضية من أحمد الشيخ قابلها بقدمه في المرمى.

ق58. التبديل الأول للمصري بدخول أحمد الشيخ بدلا من إيزي إيميكا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43. عرضية من حسين السيد على رأس جريندو ولكن كرته تأتي فوق المرمى.

ق25. تسديدة من مروان حمدي يمسكها البلعوطي بثبات.

انطلاق المباراة.