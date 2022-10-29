جوارديولا: شيء واحد لم أفعله أنا ودي بروين سويا

كشف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن سبب صعوبة المباراة التي خاضها فريقه أمام ليستر سيتي.

وفاز مانشستر سيتي على ليستر بهدف دون رد ضمن الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

وسجل كيفين دي بروين هدف المباراة الوحيد من ركلة ثابتة في الدقيقة 49 من المباراة.

وقال جوارديولا عقب المباراة: "لقد غيروا طريقتهم وكانت مباراة صعبة لأنهم دافعوا بـ 10 لاعبين في العمق".

وأوضح "بعد الهدف غيروا من أسلوبهم وفي الدوري الممتاز الدقائق الأخيرة تكون أصعب دقائق".

وعن كيفين دي بروين أوضح " لم يكن يلعب بشكل جيد في المباريات الأخيرة لكنه كان مذهلا اليوم".

وتابع "اليوم عاد بقوة، لم يكن لدي شك في ذلك، لقد قضينا 7 مواسم معا، وفعلنا كل شيء باستثناء النوم معا. أعرفه جيدا".

مانشستر سيتي عاد للتسجيل من ضربة حرة مباشرة في الدوري بعد غياب استمر لـ 650 يوما منذ هدف رحيم سترلينج في مرمى كريستال بالاس في يناير 2021.

الفوز وضع مانشستر سيتي على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة بفارق نقطة عن أرسنال الذي يستعد لمواجهة نوتنجهام فورست.

فيما توقف رصيد ليستر سيتي عند 11 نقطة في المركز الـ17.