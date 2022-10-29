مباشر الدوري الإنجليزي - برايتون (3) - (1) تشيلسي.. هافيرتز جووووول

السبت، 29 أكتوبر 2022 - 15:47

كتب : FilGoal

لياندرو تروسارد - برايتون وتشيلسي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة برايتون وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة تقام على ملعب برايتون في الجولة الـ 14.

لمتابعة المباراة دقيقة بقديقة من هنا

أخبار متعلقة:
غاب هالاند؟ لا مشكلة.. رائعة دي بروين تنقذ مانشستر سيتي من مخالب ليستر تشكيل تشيلسي – هافيرتز وماونت وسترلينج يقودون الهجوم في عودة بوتر لبرايتون مرموش على مقاعد بدلاء فولفسبورج لمواجهة بوخوم بعد غياب 63 يوما.. النني يعود لصفوف أرسنال

ق48: جوووووووووول هافيرتز يقلص النتيجة بهدف أول لتشيلسي برأسية بعد عرضية من جالاجير.

انطلاق الشوط الثاني.

ميندي يشارك بدلا من كيبا بين شوطي المباراة.

نهاية الشوط الأول بتقدم برايتون بثلاثية دون رد.

ق42: جووووووووووووووول ثااااااااالث شالوباه يسجل هدفا بالخطأ في مرماه ليعلن عن الهدف الثالث لبرايتون.

ق20: رأسية من جالاجير لكن سانشيز قام بتصد رائع للغاية وحولها لركلة ركنية مرت دون خطورة.

ق17: سانشيز يتألق ويحرم جالاجير من هدف محقق بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق14: جوووووووووووول ثااان روبن لوفتس تشيك يسجل الهدف الثاني لبرايتون بالخطأ في مرماه.

ق6: جوووووووول تروساااادر يسجل الهدف الأول لبرايتون بعد مرواغة كيبا ببراعة.

ق4: يا ربااااه، تياجو سيلفا يتألق ويحرم برايتون من فرصتين محققتين بعدما شتت الكرة من على خط المرمى.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ بعد قليل

تشيلسي برايتون الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
جوارديولا: شيء واحد لم أفعله أنا ودي بروين سويا غاب هالاند؟ لا مشكلة.. رائعة دي بروين تنقذ مانشستر سيتي من مخالب ليستر تشكيل تشيلسي – هافيرتز وماونت وسترلينج يقودون الهجوم في عودة بوتر لبرايتون بعد غياب 63 يوما.. النني يعود لصفوف أرسنال إدسون ألفاريز: شعرت بالإحباط لفشل انضمامي لـ تشيلسي انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (1) - (0) ليستر.. 3 نقاط ثمينة تشكيل مانشستر سيتي – هالاند يغيب لأول مرة.. وألفاريز يقود الهجوم أمام ليستر جوارديولا: أشعر بأن مانشستر يونايتد عاد أخيرا.. معجب بما يقومون به حاليا
أخر الأخبار
المحلة إلى صدارة الدوري مؤقتا بفوز قاتل على أسوان 8 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري – المصري (0) - (0) إنبي.. انطلاق المباراة 19 دقيقة | الكرة المصرية
جوارديولا: شيء واحد لم أفعله أنا ودي بروين سويا 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
التشكيل - جريندو ومروان يقودان هجوم المصري.. وثلاثي في دفاع إنبي 51 دقيقة | الكرة المصرية
انتهى العجاف.. بنشرقي يفتتح أهدافه بقميص الجزيرة بثنائية في شباك الوصل ساعة | الوطن العربي
مباشر الدوري الإنجليزي - برايتون (3) - (1) تشيلسي.. هافيرتز جووووول ساعة | الدوري الإنجليزي
غاب هالاند؟ لا مشكلة.. رائعة دي بروين تنقذ مانشستر سيتي من مخالب ليستر ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل تشيلسي – هافيرتز وماونت وسترلينج يقودون الهجوم في عودة بوتر لبرايتون ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس السوبر المصري - موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 انتهت كرة شاطئية - مصر (2)-(2) السنغال.. خسارة الفراعنة بركلات الترجيح 3 صدارة تحتاج لمعجزة في أنفيلد.. صلاح يسجل ويصنع في انتصار ليفربول على أياكس 4 مؤتمر فيريرا: لا أحتسب هدف الأهلي الثاني.. وواجهنا أنفسنا لأننا بطل الدوري والكأس