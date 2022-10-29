مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (1) - (0) ليستر.. التعادل يضيع

السبت، 29 أكتوبر 2022 - 13:20

كتب : FilGoal

كيفين دي بروين

يواجه مانشستر سيتي منافسه ليستر سيتي ضمن الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

ويقدم FilGoal.com لكم تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي.

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ق76 كليتشي إناتشو يهدر فرصة تسجيل هدف التعادل وسدد بقوة بجوار مرمى مانشستر سيتي

ق53 العارضة تحرم تيليمانس لاعب ليستر سيتي من تسجيل هدف التعادل من تسديدة على الطائر

ق49 كيفين دي بروين يسجل الهدف الأول من ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة

ق46 تسديدة خطيرة من رودري تمر بجوار مرمى ليستر سيتي

انطلاق الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق40 محاولات مستمرة من مانشستر سيتي بحثا عن تسجيل الهدف الأول

ق33 لاعبو مانشتسر سيتي يطالبون بركلة جزاء بعد التدخل على جريليش لكن حم المباراة يقرر استئناف اللعب

ق28 تسديدة قوية من كيفين دي بروين يتصدى لها داني وارد

ق24 تسديدة خطيرة من هافي بارنز مهاجم ليستر سيتي يتصدى لها إيدرسون

ق20 انطلاقة من جواو كانسلو الذي أرسل كرة عرضية أنقذها دفاع ليستر سيتي

ق16 دي بروين يمهد الكرة لبرناردو سيلفا الذي سدد بقوة وتصدى لها حارس المرمى

ق13 عرضية خطيرة من كيفين دي بروين يحولها رودري بضربة رأسية نحو المرمى لكن حارس ليستر يحولها إلى ضربة ركنية

ق10 فرصة خطيرة لمانشستر سيتي عن طريق ألكاي جوندوجان الذي سدد كرة رأسية خطيرة أنقذها حارس مرمى ليستر

ق7 كيفين دي بروين يرسل كرة عرضية لكنها تمر بدون خطورة على مرمى ليستر سيتي

ق 6 تبادل السيطرة على مجريات اللعب بين الفريقين

انطلاق المباراة

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي ليستر سيتي
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