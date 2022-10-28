انتهى السوبر المصري – الزمالك (0) - (2) الأهلي.. المارد الأحمر بطل السوبر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الزمالك والأهلي التي تقام في ملعب هزاع بن زايد في كأس السوبر المصري.

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نهاية المباراة بانتصار الأهلي بهدفين دون رد وتتويجه بلقب السوبر.

ق90+5: تبديلان للأهلي بمشاركة محمد فخري وبيرسي تاو بدلا من السولية وطاهر.

ق90+1: جوووول ثااان للأهلي عن طريق كريم فؤاد.

ق90: 5 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق84: إنذار للسولية بداعي إعاقة شيكابالا.

ق83: الشناوي يتصدى لتسديدة خطيرة من زيزو من ركلة حرة.

ق82: برونو سافيو يخرج مصابا وكريم فؤاد يشارك بدلا منه.

ق80: ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء للزمالك بعد عرقلة السولية لزيزو.

ق78: عواد يتألق ويحرم شريف من هدف محقق.

ق75: عرضية من أفشة قابلها برأسية لكن شريف سدد الكرة في جسد عواد.

ق73: تسديدة من شريف لكن عواد حولها لركلة ركنية.

ق72: تبديل للزمالك بمشاركة يوسف أسامة نبيه بدلا من حمزة المثلوثي.

ق66: تبديلان للأهلي بمشاركة أفشة ومحمد شريف بدلا من أحمد عبد القادر وشادي حسين.

ق64: تبديلان من الزمالك بمشاركة شيكابالا وعمرو السيسي بدلا من الجزيري وروقا.

ق63: تسديدة صاروخية من زيزو لمست رأس عبد المنعم ثم عارضة مرمى الأهلي وذهبت لخارج الملعب.

ق60: إنذار لمعلول للاعتراض على أحد القرارات.

ق59: السولية يهدر هدفا محققا بعد بينية من معلول لكن تسديدة الأول ذهبت لخارج الملعب.

ق57: عرضية من مصطفى شلبي قابلها زيزو بتسديدة أعلى المرمى رغم كونه بلا رقابة داخل منطقة الجزاء.

ق47: تمريرة عرضية زاحفة من عمر جابر لم يستطع إمام عاشور اللحاق بها بعد تدخل سريع من معلول.

انطلاق الشوط الثاني.

تبديل ثان للزمالك بمشاركة مصطفى شلبي بدلا من زكريا الوردي.

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

ق45+3: تسديدة من عبد القادر تصدى لها عواد.

ق45: 3 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق40: إنذار لحسام حسن بعد دخوله من على مقاعد البدلاء إلى أرضية الملعب للاحتفال.

ق39: جوووول سافيو يسجل الهدف الأول للأهلي بعد تسديدة من برونو سافيو عقب خطأ من الوردي في إعادة الكرة للخلف.

ق35: تسديدة من إمام عاشور مرت بعيدة عن مرمى الأهلي.

ق30: تبديل اضطراري للزمالك بمشاركة سيد عبد الله "نيمار" بعد إصابة فتوح.

ق29: عبد القادر يطالب بركلة جزاء بداعي إعاقة من عواد لكن الحكم يشهر الإنذار في وجه عبد القادر للادعاء.

ق26: توقف اللعب لإصابة أحمد فتوح وعلاجه.

ق23: ماذا أهدر طاهر؟ مرور رائع من عبد القادر وعرضية زاحفة لكن طاهر سددها لخارج الملعب.

ق22: عرضية من زاحفة السولية شتتها الدفاع الزمالك سريعا.

ق16: تسديدة من زيزو تصدى لها الشناوي.

ق14: إنذار لحمدي فتحي بعد تدخله على إمام عاشور.

ق13: تمريرة طولية من معلول من ركلة حرة لم يلحق بها أي من لاعبي الأهلي.

ق12: إنذار لزكريا الوردي عقب تدخله بقوة على قدم حمدي فتحي.

ق12: رأسية من حسام عبد المجيد تصدى لها الشناوي.

ق8: تسديدة بعيدة للغاية من السولية مرت لخارج الملعب.

انطلاق المباراة.