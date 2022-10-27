اتحاد السلة يعقد اجتماعا لبحث حضور الجماهير في دوري المرتبط

بدأ الاتحاد المصري لكرة السلة التنسيق للحصول على الموافقات اللازمة لفتح المدرجات أمام الجماهير في دور نصف نهائي ونهائي بطولتي المرتبط رجال وسيدات.

واستقبل مجدي أبو فريخة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة ممثلي شركة الإفريقية للأمن والحراسة من أجل التنسيق لحضور الجماهير في الموسم الجديد.

وأقيم اجتماعا بين مسؤولي الاتحاد المصري لكرة السلة والشركة الإفريقية للأمن لبحث الأمر.

وشهد الاجتماع الحديث حول آلية تنسيق حضور الجماهير وتأمين الملاعب في ظل سعي مجلس الإدارة لحسم هذا الملف في أسرع وقت من أجل عودة الجماهير للمدرجات.

ومن المقرر ان يعقد اتحاد السلة اجتماعا آخرا الأسبوع المقبل مع مسؤولي شركة تذكرتي من أجل التنسيق لحضور الجماهير.

حسم فريقا الأهلي وسبورتنج لسيدات كرة السلة التأهل إلى ربع نهائي منافسات دوري المرتبط.

بينما ودع فريقا الزمالك والاتحاد السكندري منافسات ثمن النهائي للعب على المراكز من التاسع وحتى السادس عشر.

وتقام مباريات ذهاب ربع النهائي يوم الأحد 30 من شهر أكتوبر الجاري بينما الإياب يوم الأربعاء 2 نوفمبر المقبل.

ويلعب الفائز من المباراة الأولى مع الفائز من المباراة الثانية في نصف النهائي، كما يلعب الفائز من المباراة الثالثة أمام الفائز من المباراة الرابعة.

بينما تقام منافسات نصف النهائي يومي 6 و 8 من شهر نوفمبر المقبل على أحد ملاعب الإسكندرية.

أما النهائي فيقام في القاهرة يومي 13 و15 من شهر نوفمبر على أن تقام مباراة فاصلة حال الحاجة إليها يوم 16 من الشهر نفسه.