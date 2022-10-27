في مباراة الـ3 أهداف الملغية.. آيندهوفن يعطل تأهل أرسنال لدور 16 الدوري الأوروبي

الخميس، 27 أكتوبر 2022 - 20:51

كتب : FilGoal

أرسنال - آيندهوفن

فاز آيندهوفن على أرسنال بهدفين دون رد في الجولة الخامسة من دور مجموعات الدوري الأوروبي.

وسجل جووي فيرمان ولوك دي يونج ثنائية آيندهوفن أمام أرسنال.

وتعطّل صعود أرسنال إلى دور الـ16 بعدما تجرّع الهزيمة الأولى في الدوري الأوروبي وتوقف رصيده عند النقطة 12.

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فيما ارتفع رصيد آيندهوفن عند النقطة 10 في المركز الثاني.

التشكيل

تواجد المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس على مقاعد البدلاء اليوم الخميس في مواجهة بي إس آيندهوفن في الدوري الأوروبي.

أحداث المباراة

جاء التهديد الأول من جانب أرسنال في الدقيقة الثانية بعدما أرسل كودي جاكبو تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء لكن أمسك بها الحارس رامسديل.

رد الفعل الأول من أرسنال جاء عن طريق جابرييل مارتينيلي عند الدقيقو 17 الذي سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء وارتدت من جسد أحد المدافعين ومرت لخارج الملعب.

وأُلغي أول هدف لفريق أيندهوفن عند الدقيقة 17 بداعي وجود تسلل على اللاعب كودي جاكبو قبل تسجيله للهدف.

وهدد أرسنال مرمى آيندهوفن بشكل حقيقي عند الدقيقة 27 عن طريق إدوارد نيكيتاه الذي أرسل تمريرة طولية لداخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

وأُلغي هدفا آخر لـ آيندهوفن عند الدقيقة 43 بعد الرجوع لتقنية الفيديو بداعي وجود تسلل على اللاعب أنور الغازي قبل تسجيل تشافي سيمونز للهدف. لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، سجل جووي فيرمان الهدف الأول لـ آيندهوفن بعد تسديدة قوية تمر على يسار الحارس لداخل الشباك.

لم ينتظر آيندهوفن كثيرا لمضاعفة النتيجة عن طريق لوك دي يونج الذي استقبل تمريرة من كودي جاكبو برأسية مرت لداخل الشباك.

وشهدت المباراة قبل أن تنتهي هدف ملغي أخر في الدقيقة 66 بداعي وجود تسلل على اللاعب كودي جاكبو قبل تسجيله للهدف.

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