انتهت في الدوري الأوروبي – ريد ستار بلجراد (2) - (1) طرابزون

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ريد ستار بلجراد وطرابزون سبور التي تقام في خامس جولات الدوري الأوروبي ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

-----

ق 64 جووووول بوكاري يصنع مجددا وهذه المرة ألكساندر بيسيتش يسجل.. 2-1 للنجم الأحمر

نهاية الشوط الأول

ق 39 جووووول التعاااادل من ركلة حرة سددها أناستازيوس باكاسيتاس في الشباك مباشرة.. 1-1

ق 37 جووووول النجم الأحمر يسجل الهدف الأول عن طريق ألكساندر كاتاي بتسديدة رائعة بعد تمريرة عثمان بوكاري

بداية المباراة