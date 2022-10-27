انتهت في الدوري الأوروبي – ريد ستار بلجراد (2) - (1) طرابزون
الخميس، 27 أكتوبر 2022 - 20:50
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ريد ستار بلجراد وطرابزون سبور التي تقام في خامس جولات الدوري الأوروبي ضمن منافسات المجموعة الثامنة.
-----
ق 64 جووووول بوكاري يصنع مجددا وهذه المرة ألكساندر بيسيتش يسجل.. 2-1 للنجم الأحمر
نهاية الشوط الأول
ق 39 جووووول التعاااادل من ركلة حرة سددها أناستازيوس باكاسيتاس في الشباك مباشرة.. 1-1
ق 37 جووووول النجم الأحمر يسجل الهدف الأول عن طريق ألكساندر كاتاي بتسديدة رائعة بعد تمريرة عثمان بوكاري
بداية المباراة
نرشح لكم
المشوار الأوروبي مستمر.. يونايتد ينتصر على شيريف ويُبقي على آمال الصدارة تقارير: طعن مدافع أرسنال السابق في إيطاليا كأس العالم - ألمانيا.. لماذا يكرهوننا؟ في مباراة الـ3 أهداف الملغية.. آيندهوفن يسقط أرسنال بثنائية انتهت الدوري الأوروبي - نانت (2) - (1) كاراباج.. نهاية المباراة انتهت الدوري الأوروبي – مانشستر يونايتد (3) - (0) شيريف.. انتصار الشياطين الحُمر تشكيل نانت - مصطفى محمد أساسي في فرصة أخيرة للتأهل أمام كاراباج تشكيل مانشستر يونايتد – عودة رونالدو.. وجارانشو أساسي أمام شيريف