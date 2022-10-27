مباشر الدوري الأوروبي - نانت (1) - (0) كاراباج.. جوووول أوووول بعد خطأ فادح

الخميس، 27 أكتوبر 2022 - 20:48

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نانت وكاراباج في الجولة الخامسة من دور المجموعات للدوري الأوروبي.

ويبدأ مصطفى محمد أساسيا اللقاء.

مباراة الفرصة الأخيرة لـ نانت حيث يحتاج إلى الفوز أمام كاراباج أولا ثم أوليمبياكوس في المباراة الأخيرة.

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فيما يكفى كاراباج الخروج بنقطة التعادل لتكون كافية لضمان التاهل مباشرة وإقصاء مضيفه الفرنسي قبل النهاية بجولة واحدة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.

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ق 16: جووووول أووووول.. لودوفيك بلاس يسجل هدف نانت الأول بتسديدة رائعة أرضية من خارج منطقة الجزاء بعد خطأ من الحارس في التمرير.

بداية اللقاء

مصطفى محمد مصطفى محمد - نانت الدوري الأوروبي
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