مباشر الدوري الأوروبي - نانت يواجه كاراباج.. مصطفى محمد أساسي
الخميس، 27 أكتوبر 2022 - 20:48
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نانت وكاراباج في الجولة الخامسة من دور المجموعات للدوري الأوروبي.
ويبدأ مصطفى محمد أساسيا اللقاء.
مباراة الفرصة الأخيرة لـ نانت حيث يحتاج إلى الفوز أمام كاراباج أولا ثم أوليمبياكوس في المباراة الأخيرة.
فيما يكفى كاراباج الخروج بنقطة التعادل لتكون كافية لضمان التاهل مباشرة وإقصاء مضيفه الفرنسي قبل النهاية بجولة واحدة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.
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بداية اللقاء
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