مباشر الدوري الأوروبي – مانشستر يونايتد (0) - (0) شيريف.. برونو كاد يسجل هدفا جميلا

الخميس، 27 أكتوبر 2022 - 20:35

كتب : FilGoal

كاسيميرو مع أنتوني - مانشستر يونايتد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وشيريف تيراسبول التي تقام في ملعب أولد ترافورد في خامس جولات الدوري الأوروبي ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ق32: تسديدة من رونالدو ارتطمت بمدافع شيريف وانتقلت لركلة ركنية.

ق27: رونالدو يهدر هدفا بغرابة بعد تسديدته ارتطمت بقدم الحارس.

ق26: تسديدة جميلة من برونو مرت بجوار المرمى بقليل.

ق12: تسديدة من رونالدو مرت أعلى المرمى بقليل.

انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد شيريف الدوري الأوروبي
نرشح لكم
كأس العالم - ألمانيا.. لماذا يكرهوننا؟ في مباراة الـ3 أهداف الملغية.. آيندهوفن يعطل تأهل أرسنال لدور 16 الدوري الأوروبي مباشر الدوري الأوروبي – ريد ستار بلجراد (1) - (1) طرابزون.. التعادل سريعا مباشر الدوري الأوروبي - نانت (1) - (0) كاراباج.. جوووول أوووول بعد خطأ فادح تشكيل نانت - مصطفى محمد أساسي في فرصة أخيرة للتأهل أمام كاراباج تشكيل مانشستر يونايتد – عودة رونالدو.. وجارانشو أساسي أمام شيريف كونتي لن يؤازر توتنام على الخط في المباراة الحاسمة أمام مارسيليا بوجبا ونيمار يظهران في لعبة "كول أوف ديوتي"
أخر الأخبار
اتحاد السلة يعقد اجتماعا لبحث حضور الجماهير في دوري المرتبط 6 دقيقة | كرة سلة
الزمالك أمام بيراميدز في ديسمبر.. الرابطة تعلن مواعيد الجولتين الثالثة والرابعة من الدوري 29 دقيقة | الكرة المصرية
كأس العالم - ألمانيا.. لماذا يكرهوننا؟ 32 دقيقة | تقرير في الجول
مران الأهلي - زيارة وليد سليمان.. وأبو عبلة يؤكد جاهزية الجميع قبل السوبر 39 دقيقة | الكرة المصرية
في مباراة الـ3 أهداف الملغية.. آيندهوفن يعطل تأهل أرسنال لدور 16 الدوري الأوروبي 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الأوروبي – ريد ستار بلجراد (1) - (1) طرابزون.. التعادل سريعا 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الأوروبي - نانت (1) - (0) كاراباج.. جوووول أوووول بعد خطأ فادح 56 دقيقة | المحترفون
مباشر الدوري الأوروبي – مانشستر يونايتد (0) - (0) شيريف.. برونو كاد يسجل هدفا جميلا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس السوبر المصري - موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 صدارة تحتاج لمعجزة في أنفيلد.. صلاح يسجل ويصنع في انتصار ليفربول على أياكس 3 خبر في الجول – تشخيص إصابة الونش.. وفترة غياب ليست قصيرة 4 انتهت كأس العالم لكرة يد – الأهلي (28) (36) ماجديبورج.. إلى مباراة المركز الثالث