مباشر الدوري الأوروبي – مانشستر يونايتد (0) - (0) شيريف.. برونو كاد يسجل هدفا جميلا
الخميس، 27 أكتوبر 2022 - 20:35
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وشيريف تيراسبول التي تقام في ملعب أولد ترافورد في خامس جولات الدوري الأوروبي ضمن منافسات المجموعة الخامسة.
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ق32: تسديدة من رونالدو ارتطمت بمدافع شيريف وانتقلت لركلة ركنية.
ق27: رونالدو يهدر هدفا بغرابة بعد تسديدته ارتطمت بقدم الحارس.
ق26: تسديدة جميلة من برونو مرت بجوار المرمى بقليل.
ق12: تسديدة من رونالدو مرت أعلى المرمى بقليل.
انطلاق المباراة.
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