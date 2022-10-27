مباشر الدوري الأوروبي – مانشستر يونايتد (0) - (0) شيريف.. برونو كاد يسجل هدفا جميلا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وشيريف تيراسبول التي تقام في ملعب أولد ترافورد في خامس جولات الدوري الأوروبي ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

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ق32: تسديدة من رونالدو ارتطمت بمدافع شيريف وانتقلت لركلة ركنية.

ق27: رونالدو يهدر هدفا بغرابة بعد تسديدته ارتطمت بقدم الحارس.

ق26: تسديدة جميلة من برونو مرت بجوار المرمى بقليل.

ق12: تسديدة من رونالدو مرت أعلى المرمى بقليل.

انطلاق المباراة.