مباشر الدوري الأوروبي - آيندهوفن (0) - (0) أرسنال.. المباراة بعد قليل
الخميس، 27 أكتوبر 2022 - 18:25
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة آيندهوفن وأرسنال ضمن منافسات الدوري الأوروبي.
ويحل أرسنال ضيفا على آيندهوفن ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات المسابقة.
لمتابعة المباراة لحطة بلحظة من هنا.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
بداية المباراة بعد قليل
نرشح لكم
بوجبا ونيمار يظهران في لعبة "كول أوف ديوتي" تشكيل أرسنال - جيسوس على مقاعد البدلاء أمام آيندهوفن في الدوري الأوروبي كالتشيو ميركاتو: روما يخطط للتعاقد مع حسام عوار أداما تراوري يوافق على التسابق مع 3 أطفال في موقف سيارات.. ويهزمهم بشكل ساحق بيشكتاش يقيل فاليريان إسماعيل كونسيساو يعادل الرقم القياسي لـ فيريرا مع بورتو في دوري أبطال أوروبا "ليس وضعا سهلا".. شالكه يستنجد بـ توماس ريس الرياض تستقبل مباريات كأس السوبر الإسباني للموسم الثاني على التوالي