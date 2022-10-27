مباشر الدوري الأوروبي - آيندهوفن (0) - (0) أرسنال.. المباراة بعد قليل

الخميس، 27 أكتوبر 2022 - 18:25

كتب : FilGoal

جابريل مارتينيلي - أرسنال أمام فولام

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة آيندهوفن وأرسنال ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

ويحل أرسنال ضيفا على آيندهوفن ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات المسابقة.

لمتابعة المباراة لحطة بلحظة من هنا.

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بداية المباراة بعد قليل

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