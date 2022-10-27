مباشر الدوري الأوروبي - آيندهوفن (0) - (0) أرسنال.. المباراة بعد قليل

تشكيل أرسنال - جيسوس على مقاعد البدلاء أمام آيندهوفن في الدوري الأوروبي

قطار أرسنال يتوقف.. ساوثامبتون يفرض التعادل على متصدر الدوري الإنجليزي

مصري آخر في أرسنال.. من هو الناشيء الذي ظهر مع النني