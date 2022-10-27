بيشكتاش يقيل فاليريان إسماعيل

أنهى بيشكتاش تعاقده مع المدرب الفرنسي فاليريان إسماعيل ليرحل عن تدريب الفريق.

وأعلن بيشكتاش رحيل فاليريان بعدما تولى تدريب الفريق منذ النصف الثاني لموسم 2021-2022.

ويحتل بيشكتاش المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 19 نقطة جمعهم خلال 11 مباراة.

وقاد المدرب الفرنسي نادي بيشكتاش خلال 18 مباراة فاز في 8 وتعادل 7 وخسر 3 مباريات في جميع المسابقات.

وسبق لفاليريان إسماعيل تولي تدريب أندية ويست بروميتش وفولفسبورج وأبولون اليوناني.

صاحب الـ47 عاما سبق له اللعب لأندية فيردر بريمن وبايرن ميونيخ وستراسبورج واعتزل كرة القدم في عام 2009.