اتحاد السلة لـ في الجول: جاهزون باللاعب الأجنبي للمنتخب.. وسبب تدريب رانا في اليابان

كشف عمرو مصيلحي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة والمشرف العام على المنتخبات عن جاهزية الاتحاد باللاعب الأجنبي لتجنيسه في المنتخب.

وينتظر اتحاد السلة موافقة الجهات المسؤولة في مصر من أجل تجنيس اللاعب الأجنبي وخوض المنافسات الدولية مع منتخب مصر.

وقال مصيلحي لـ FilGoal.com: "هناك تجمع للمنتخب لمدة ثلاثة أيام بدون وجود روي رانا المدير الفني، والجهاز المعاون سيكون المسؤول عن القياسات البدنية للاعبين".

وكشف "وافقنا على تولي روي رانا قيادة فريق ياباني بجانب المنتخب نظرا لأنه من المدربين المصنفين عالميا ويحصل في مصر على مبلغ صغير جدا مقارنة بما يتقاضاه في اليابان".

وأضاف "رانا يتقاضى في اليابان ما يقرب من مليون دولار سنويا ولكنه لديه الرغبة في التواجد معنا".

وتابع المشرف العام على المنتخبات "أحضرنا مدير فني كندي لمنتخب الناشئين تحت 19 عاما ويتولى الإشراف على فريق 20 عاما وذلك بسبب أننا وجدنا فجوة بين هذا السن والفريق الأول وتفاجئنا بهبوط مستوى اللاعبين".

وأوضح مصيلحي "منذ تطبيق لائحة الانتقالات الجديدة لم يخرج نادي عن اللائحة بخصوص دفع مبالغ مالية لقيد عدد أكبر من اللاعبين، وأرى أن اللائحة جعلت الأندية تصوب اهتمامتها نحو الناشئين".

وشدد "مجلس إدارة الاتحاد يوفر كل متطلبات المدير الفني للمنتخب من أجل التأهل لكأس العالم إذ أن آخر تأهل كان في 2014 بإسبانيا".

وواصل مصيلحي "وزارة الرياضة مشكورة تتحمل مبلغ التعاقد مع المدربين المتواجدين حاليا بالمنتخبات لأن دخل الاتحاد لا يسمح بتلك المصروفات".

وعن تسويق الدوري كشف "نعمل حاليا على تسويق البث التلفزيونى ونسعى أن تكون هناك مكافأة للبطل فكيف لنادى يصرف ملايين ولا يتم مكافئته عند الفوز بالبطولات".

وعن تجنيس لاعب محترف في المنتخب أوضح "جاهزون باللاعب الأجنبي الذي سيتم تجنيسه وجاء باختيار روي رانا الذي فضّل صانع ألعاب أمريكي صغير السن وننتظر موافقة الجهات المسؤولة بمصر".

وشدد "مجلس الإدارة الحالي هو الأفضل في تاريخ اللعبة في الإنجازات سواء في حصد البطولات أو التأهل لكأس العالم بمختلف المراحل السنية وأيضا في مسابقات 3×3".

واختتم مصيلحي تصريحاته "خطط مجلس الإدارة يتم تطبيقها وتسير بشكل جيد".