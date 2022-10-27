لاعب منتخب مصر للكرة الشاطئية يتحدث عن هدف التأهل لـ كأس العالم

الخميس، 27 أكتوبر 2022 - 14:47

كتب : محمود عزت

أحمد الشحات

تحدث أحمد الشحات لاعب منتخب مصر للكرة الشاطئية عن هدف في شباك المنتخب المغربي في الوقت القاتل.

وتأهل منتخب مصر لنهائي بطولة كأس أمم إفريقيا للكرة الشاطئية 2022 وحجز مقعده في كأس العالم لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على المغرب بنتيجة 5-4.

وسجل حسام باولو (هدفين) ومطصفى سمير (هدف) وإسماعيل بهجت (هدف) وأحرز أحمد الشحات الهدف الخامس.

أخبار متعلقة:
سبورت: برشلونة يتفاوض مع بيكيه وألبا على رحيلهما في يناير المكسيك تطلب تنظيم أولمبياد 2036 اختبر معلوماتك عن كأس العالم 1998 "ليس وضعا سهلا".. شالكه يستنجد بـ توماس ريس

وقال الشحات لـ FilGoal.com: "مشوار البطولة كان صعب للغاية ونجحنا في التأهل إلى ربع النهائي رفقة منتخب السنغال".

وأضاف " مواجهة المغرب كانت الأصعب، لعبنا أمام فريق مصنف، لكن الجميع كانوا على قدر المسؤولية والحمد لله سجلت هدف التأهل لكأس العالم في اللحظات الأخيرة. إنها الفرحة الأجمل في حياتي".

وتابع "تأخرنا في النتيجة بفارق هدفين لكن الجهاز الفني تحدث معنا بين شوطي اللقاء ونجحنا في تصحيح الأخطاء".

وواصل "تركيزنا في الوقت الحالي منصب على المباراة النهائية وهدفنا العودة بلقب البطولة".

واختتم "سبق لي اللعب لأندية المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا ودكرنس وأبو قير للأسمدة وحاليا فى نادى السكة الحديد".

وتقام المباراة النهائية بين مصر والسنغال يوم الجمعة، الموافق 28 أكتوبر الجاري في الثالثة والنصف عصرا.

فتح الصورة

منتخب الكرة الشاطئية
نرشح لكم
خبر في الجول – إيهاب جلال يقود مران فاركو استعدادا لمواجهة الأهلي السادس.. فاركو يعلن رحيل مدربه نونو ألميدا رئيس النصر: تغيير رقم ماشاريبوف من أجل رونالدو؟ الأهلي السبب مرتضى منصور: الأهلي تعادل مع "شقيقه الأصغر".. وإذا استمر الوضع سنلجأ للحكام الأجانب مرتضى: محمود شبانة سيعود في سوق الانتقالات الشتوية خبر في الجول – الأهلي يغرم أفشة.. وتهديد من كولر للاعبين في جلسة عاجلة مهند لاشين: هكذا أوجدنا طريقنا أمام الأهلي.. ولمَ لا ننافس على كل البطولات؟ مؤتمر كولر: لا أعرف لماذا سدد أفشة ركلة الجزاء.. والتعاقدات ليس لها علاقة بكأس العالم
أخر الأخبار
مؤتمر إيميليانو مارتينيز: عشنا تجربة مجنونة.. وميسي تجاوز التوقعات دقيقة | قطر 2022
مؤتمر سكالوني: مباراة ميسي الأخيرة؟ هذا أهم شيء عليه القيام به.. وعلينا تفادي خدعة فرنسا 7 دقيقة | قطر 2022
مباشر كأس العالم – كرواتيا ضد المغرب 40 دقيقة | قطر 2022
تشكيل المغرب – 3 تبديلات ضد كرواتيا.. وظهور أول للاعب جديد 54 دقيقة | قطر 2022
خبر في الجول – إيهاب جلال يقود مران فاركو استعدادا لمواجهة الأهلي ساعة | الكرة المصرية
تشكيل كرواتيا – خماسي في الوسط ضد المغرب.. وتبديلات كثيرة من داليتش ساعة | قطر 2022
عمرو مصيلحي نائبا لرئيس مجلس إدارة اتحاد كرة السلة ساعة | كرة سلة
السادس.. فاركو يعلن رحيل مدربه نونو ألميدا ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا - مجموعتان ناريتان لـ الأهلي والزمالك 2 المغرب يستضيف كأس العالم للأندية.. وموقف الأهلي 3 قمة واردة بين الأهلي والزمالك.. تعرف على تصنيف قرعة دوري أبطال إفريقيا 4 الأهلي ضد صنداونز والهلال.. والزمالك مع الترجي في مواجهات متكررة بدوري أبطال إفريقيا