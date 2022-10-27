مؤتمر كولر: ديانج لاعب مهم ولكن.. وجدول المباريات لا يعنيني

الخميس، 27 أكتوبر 2022 - 13:16

كتب : FilGoal

الأهلي - مارسيل كولر

شدد مارسيل كولر مدرب الأهلي على جاهزية فريقه قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك.

وقال كولر في مؤتمر صحفي: "سعيد باللعب أمام عدد كامل من الجمهور في الملعب وضد فريق قوي. مباراة مهمة لنا وللجمهور ولكل محبين كرة القدم".

وأضاف "تسلمنا المهمة منذ 6 أسابيع وهذا وقت قصير للتعرف على إمكانيات الفريق، كل يوم الأمور تتحسن بشكل أفضل عن اليوم الذي يسبقه".

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أليو ديانج

وعن غياب أليو ديانج شدد "أليو ديانج لاعب مهم جدا بالنسبة لنا، لكننا نملك قائمة كبيرة تضم لاعبين أكفاء قد يختلفون في الإمكانيات لكنهم يقومون بأدوار مهمة للغاية للفريق".

وواصل "يوم بعد يوم نكسب ثقة الجمهور، الأهم في الوقت الحالي تحسين الأداء واللعب بطريقتنا المعتادة مع تحقيق الفوز، كل مدرب في العالم يبحث عن تحقيق تلك المعادلة".

ويغيب أليو ديانج عن مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر بعد تعرضه للإصابة.

وعلم FilGoal.com أن ديانج قد اشتكى من آلام في العضلة الخلفية وذلك سبب تفضيل الجهاز الفني استبداله أمام أسوان بالجولة الثانية من الدوري.

جدول المباريات

وعن جدول مباريات الفريق شدد "بالنسبة لي جدول المباريات لا يعنيني، أعمل على كل مباراة بشكل منفصل والأهم بالنسبة لي أقرب مباراة وليس ترتيب المباريات".

الانتقالات الصيفية

وعن تدعيمات الأهلي أوضح "توليت المهمة في وقت قصير قبل غلق باب الانتقالات وكان من الصعب تحديد احتياجات الفريق خلال تلك الفترة، لذلك قررنا الانتظار حتى التعرف أكثر على احتياجات الفريق والتعاقد مع لاعبين مميزين يستطعون تطبيق فلسفتي".

واختتم "ما زالنا في البداية ولم نصل للمستوى المطلوب أمامنا عمل كبير للمستوى الذي أطمح إليه".

وتعاقد الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة مع الثلاثي برونو سافيو وشادي حسين ومصطفى سعد، كما اعاد إلى صفوفه محمد مغربي بعد قطع إعارته.

السوبر المصري الأهلي الزمالك مارسيل كولر
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