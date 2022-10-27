مؤتمر فيريرا: تصرف كهربا؟ اللاعبون مجانين أحيانا.. وهل كنت مرعوبا يا زيزو أمام الهلال؟

استرجع جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، ذكريات كأس السوبر المصري 2015 أمام الأهلي.

ويعود الزمالك لمواجهة الأهلي على استاد هزاع بن زايد، في كأس السوبر المصري غدًا الجمعة.

وقال فيريرا خلال المؤتمر الصحفي: "لعب مباراة السوبر مهم بالنسبة لنا لأنه يعني أننا فزنا بالدوري أو بالكأس، في حالتنا فقد فزنا باللقبين".

وأشار: "نستعد لتلك المباراة مثل أي مباراة أخرى وبنفس الهدف وهو الفوز، الفارق الكبير الوحيد أننا سنلعب أمام جماهير كثيرة. في النهاية النهائيات تُكسَب ولا تُلعَب".

وتذكر سوبر 2015: "من 7 سنوات لعبت السوبر أمام الأهلي في نفس الملعب، وقتها الأهلي خرج أكثر سعادة لأنه فاز باللقب".

وتابع: "بعد 7 سنوات نعود للتواجه والأمور تغيرت بشكل كبير، خصوصًا في الزمالك تغيرت بشكل إيجابي لحسن الحظ".

وعن إصابة محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك وغيابه لفترة طويلة: "الونش لاعب مهم جدًا بالنسبة لنا، هو لاعب مميز لكننا سنلعب بدونه ونحاول أن نكون بنفس القوة ولن نتخلى عن اللقب".

وسُئل فيريرا عما إذا كان الحضور الجماهيري سيكون مؤثرا على اللاعبين، فالتفت إلى لاعبه أحمد سيد "زيزو" الحاضر في المؤتمر وسأله مازحًا: "في مباراة الهلال السعودي من شهر ونصف هل كنت مرعوبًا؟ هل ارتجفت من الجماهير؟".

وأوضح فيريرا: "أنا حزين لعدم دخول الجماهير في مصر بأعداد كبيرة، نحتاج دائمًا مساندة الجماهير. لا يوجد أي نادٍ كبير في العالم دون جماهير كبيرة. المباراة فرصة جيدة للمصريين المقيمين في الإمارات والدول المجاورة".

وسُئل فيريرا عن نصيحته للاعبيه لعدم تكرار سيناريو كأس السوبر 2015، فأشار: "أتذكر أننا قدّمنا شوطًا أول مميزًا وكنا متقدمين 1-0، وحصلنا على ركلة جزاء أهدرناها، وفي المقابل احتسب الحكم ركلة جزاء غير صحيحة للأهلي سجلوا منها التعادل، لو وُجدت تقنية الفيديو وقتها لما تم احتساب تلك الركلة. بدلًا من إنهاء الشوط 2-0 خرجنا 1-1 وهذا أثر على سير المباراة".

كما تذكر إصرار كهربا على تنفيذ ركلة الجزاء وتجاهل تعليماته: "فيما يخص موقف كهربا وتسديد ركلة الجزاء فكان شابًا وقتها وهذه الأمور تحدث أحيانًا، وقد حدث موقف مشابه لنا من وقت قريب. المهام واضحة في الفريق بشأن هوية مسددي ركلات الجزاء".

وأضاف: "أحيانًا يرتكب اللاعبون الأخطاء لكن ذلك طبيعي، أحيانًا يكونوا مجانين، ولكن يجب أن نتقبل ذلك".

وعن إمكانية أن يكون الزمالك متفوقًا بسبب تواجده مع الفريق لفترة أطول من مارسيل كولر بالإضافة إلى عقد صفقات أكثر، أبدى فيريرا عدم اتفاقه.

وقال المدرب البرتغالي: "لا أتفق مع ذلك. نحن بطل دوري وعندما ننتدب لاعبًا جديدًا، فيجب أن يكون أفضل من الموجودين وإلا لن يشارك. هذا يخلق منافسة بين القدامى والجدد. لم نجر تغييرًا كاملًا، بل تدخل الصفقات الجديدة بشكل بطيء ولكن آمن".

وأشار: "لم أتابع موسم انتقالات الأهلي كثيرًا لكني أرى أن اللاعبين الذين يشاركون هم نفس لاعبي الموسم الماضي تقريبًا".

وأضاف: "الزمالك حاليًا أقوى، ولكن هذا يجب إثباته في المباريات، الزمالك فاز الموسم الماضي بالثنائية في ظروف صعبة للغاية، لكن يجب أن نفوز بالمباريات، ومع الوقت سنلعب أفضل بالتأكيد".

وأتم: "في كثير من المرات يتم استقدام العديد من اللاعبين وهذا غير صحيح، لا يمكن ضم 40 لاعبًا على فريق فائز بالدوري، هذا خطأ".

ويخوض الزمالك المباراة بعد تتويجه بثنائية الدوري والكأس لموسم 2020-2021، فيما حقق الأهلي المركز الثاني في البطولتين.

وبدأ الزمالك الدفاع عن لقب الدوري بالفوز على سموحة بهدفين دون رد ضمن الجولة الأولى من الدوري سجلهما شريف رضا بالخطأ في مرماه وسامسون أكنيولا، ثم على حساب سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية بنفس النتيجة وبهدفي سيف الدين الجزيري وأحمد فتوح.

على الجانب الآخر انتصر الأهلي على الإسماعيلي في الجولة الأولى بهدف دون رد سجله شادي حسين، وكرر الفوز بنفس النتيجة في الجولة الثانية على حساب أسوان بهدف علي معلول من ركلة جزاء.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الجمعة 28 أكتوبر.

ويبدأ اللقاء في تمام السابعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1 وأبو ظبي الرياضية.

ويعلق على اللقاء مدحت شلبي وأيمن الكاشف.

وتلعب المباراة على استاد هزاع بن زايد.