ناجلسمان: فاجأنا برشلونة بهذا الأمر.. وتصدرنا المجموعة الأصعب في الأبطال

الخميس، 27 أكتوبر 2022 - 10:49

كتب : FilGoal

جوليان ناجلسمان - مدرب ريد بول لايبزيج

يرى يوليان ناجلسمان مدرب بايرن ميونيخ أن برشلونة لم يتوقع جرأة فريقه الهجومية خلال مباراة الفريقين.

وضمن بايرن ميونيخ وإنتر ميلان مقعدهما في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا فيما توجه برشلونة للدوري الأوروبي وذلك قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وفاز إنتر على فيكتوريا بلزن بنتيجة 4-0، فيما انتصر بايرن ميونيخ على برشلونة بثلاثية في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

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وقال ناجلسمان عقب المباراة: "الطريقة التي فزنا بها تمنحنا الكثير من الطاقة. لا أعتقد أن برشلونة كان يتوقع منا أن نتحلى بالجرأة، لكن عليك أن تفعل ذلك عندما تلعب ضد برشلونة. لقد سجلنا هدفين رائعين وأضفنا هدفاً ثالثا في نهاية المباراة".

وأضاف "لم نسمح لهم بأي تسديدات على المرمى ؛ دافعنا بشغف كبير. الفريق أثبت مكانته الليلة".

وتابع "لدينا 15 نقطة في أصعب مجموعة في دوري الأبطال ، سنحاول الفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم لكن علينا الاستمرار بالاداء الجيد ، كانت هذه هي الخطوة الأولى ، يجب اتباع المزيد من الخطوات للفوز باللقب في نهاية الموسم".

وواصل "حصلنا على الكثير من البطاقات الصفراء، لكن من الطبيعي ضد مثل هذا الخصم، لقد سجلنا هدفين رائعين وأضفنا هدفاً ثالثا في نهاية المباراة".

ويتصدر بايرن ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة يليه إنتر ميلان برصيد 10 نقاط ثم برشلونة 4 نقاط وفيكتوريا بلزن بدون نقاط.

برشلونة بايرن ميونيخ
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