انتهت دوري الأبطال – أياكس (0) - (3) ليفربول.. انتصار الريدز

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 - 20:49

كتب : FilGoal

محمد صلاح - أياكس وليفربول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي أياكس وليفربول التي تقام في ملعب يوهان كرويف آرينا في خامس جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

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نهاية المباراة بانتصار ليفربول بثلاثية دون رد.

ق52: جووووووووووول صلاح يصنع هدفا سجله هارفي إيليوت.

ق49: جووووووووول نونيز يسجل الهدف الثاني لليفربول برأسية بعد ركلة ركنية.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف دون رد.

ق42: جووووووووول صلاح يسجل الهدف الأول لليفربول بتسديدة يسارية على الطائر بعد بينية من هندرسون.

ق25: حتى الآن ليفربول بلا أي تسديدة على مرمى أياكس.

ق15: أياكس أفضل حتى الآن وسط سيطرة أكبر على الكرة.

ق3: فرصة هدف محقق لأياكس لكن تسديدة بيرجفاين تصدى لها أليسون.

انطلاق المباراة.

ليفربول دوري أبطال أوروبا أياكس
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