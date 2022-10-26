مباشر دوري الأبطال – أياكس (0) - (3) ليفربول.. جووووووول صلاح يصنع لإيليوت
الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 - 20:49
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي أياكس وليفربول التي تقام في ملعب يوهان كرويف آرينا في خامس جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الأولى.
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ق52: جووووووووووول صلاح يصنع هدفا سجله هارفي إيليوت.
ق49: جووووووووول نونيز يسجل الهدف الثاني لليفربول برأسية بعد ركلة ركنية.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف دون رد.
ق42: جووووووووول صلاح يسجل الهدف الأول لليفربول بتسديدة يسارية على الطائر بعد بينية من هندرسون.
ق25: حتى الآن ليفربول بلا أي تسديدة على مرمى أياكس.
ق15: أياكس أفضل حتى الآن وسط سيطرة أكبر على الكرة.
ق3: فرصة هدف محقق لأياكس لكن تسديدة بيرجفاين تصدى لها أليسون.
انطلاق المباراة.
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