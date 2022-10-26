مباشر دوري الأبطال - برشلونة (0) - (2) بايرن.. انطلاق الشوط الثاني

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 - 20:38

كتب : FilGoal

تشوبو موتينج يسجل في مرمى برشلونة

يستضيف برشلونة منافسه بايرن ميونيخ ضمن الجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برشلونة وبايرن ميونيخ.

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انطلاق الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق45 حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء بعد تدخل ماتياس دي ليخت على ليفاندوفسكي قبل أن يتراجع ويلغيها

ق42 جمال موسيالا يهدر فرصة تسجيل الهدف الثالث وينقذ تير شتيجن فرصة هدف مؤكد

ق37 ليفاندوفسكي يسدد من ركلة حرة لكنها تصطدم بدفاع بارين ميونيخ

ق31 تشوبو موتينج يسجل الهدف الثاني بعد تمريرة سيرج جنابري

ق19 تشوبو موتينج يهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني لبارين بعدما مرت تسديدته بجوار المرمى

ق13 انطلاقة هيكتور بيليرن من الجانب الأيمن لكن دفاع بايرن يحولها غلى ركلة ركنية

ق9 ساديو ماني يسجل الهدف الأول لبايرن ميونيخ بعد إنفراد تام بحارس المرمى تيرشتيجن

انطلاق المباراة

بايرن ميونيخ برشلونة دوري ابطال اوروبا
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