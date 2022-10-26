مباشر الدوري المصري - فاركو (0)-(0) حرس الحدود.. انطلاق الشوط الثاني
الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 - 16:41
كتب : FilGoal
يستضيف فاركو فريق حرس الحدود ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري.
وتعادل فاركو في الجولة الافتتاحية أمام البنك الأهلي، بينما خسر حرس الحدود من فيوتشر.
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انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق29 أحمد عامر يشارك بدلا من مصطفى جمال
ق23 عرضية من أحمد شديد تمر من أمام مهاجمي حرس الحدود في أخطر فرص اللقاء
انطلاق المباراة
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