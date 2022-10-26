مباشر الدوري المصري - فاركو (0)-(0) حرس الحدود.. انطلاق الشوط الثاني

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 - 16:41

كتب : FilGoal

فاركو - فيوتشر

يستضيف فاركو فريق حرس الحدود ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري.

وتعادل فاركو في الجولة الافتتاحية أمام البنك الأهلي، بينما خسر حرس الحدود من فيوتشر.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق29 أحمد عامر يشارك بدلا من مصطفى جمال

ق23 عرضية من أحمد شديد تمر من أمام مهاجمي حرس الحدود في أخطر فرص اللقاء

انطلاق المباراة

الدوري المصري فاركو حرس الحدود
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