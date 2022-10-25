انتهت – لايبزيج (3) - (1) ريال مدريد.. دينامو زغرب (0) - (4) ميلان

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 - 20:36

كتب : FilGoal

رافائيل لياو - ميلان

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المجموعة الخامسة

دينامو زغرب ضد ميلان

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نهاية المباراة بانتصار ميلان برباعية دون رد.

ق69: جوووووووول بطريقة غريبة عن طريق روبرت لجوبيتشيتش لاعب زغرب بعدما ارتطمت برأسه عرضية لياو لتسكن الشباك مباشرة.

ق60: جوووووووووووول جيرو يسجل الهدف الثالث لميلان من ركلة جزاء.

ق50: جووووووووووول رافائيل لياو يسجل الهدف الثاني لميلان.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم ميلان بهدف دون رد.

ق40: جوووووول ماتيا جابيا يسجل الهدف الأول لميلان.

ق25: مازال التعادل السلبي مستمرا.

انطلاق المباراة.

لايبزيج ضد ريال مدريد

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نهاية المباراة بانتصار لايبزيج بثلاثة أهداف لهدف.

ق81: جوووووووول فيرنر يسجل الهدف الثالث للايبزيج.

ق58: محرز يهدر ركلة جزاء تصدى لها حارس دورتموند.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية المباراة بتقدم لايبزيج بهدفين لهدف.

ق44: جووووووووووول فينيسيوس جونيور يسجل الهدف الأول لريال مدريد.

ق18: جووووووووول ثااااان للايبزيج عن طريق نكونكو.

ق13: جوووووول أوووول للايبزيج عن طريق جوسكو جفارديول.

انطلاق المباراة.

بروسيا دورتموند ضد مانشستر سيتي

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نهاية المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق57: ركلة جزاء لسيتي بداعي عرقلة محرز.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق30: استمرار التعادل السلبي.

انطلاق المباراة.

ريال مدريد مانشستر سيتي بروسيا دورتموند ميلان دوري أبطال أوروبا
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