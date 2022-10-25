انتهت – لايبزيج (3) - (1) ريال مدريد.. دينامو زغرب (0) - (4) ميلان
الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 - 20:36
كتب : FilGoal
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المجموعة الخامسة
دينامو زغرب ضد ميلان
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نهاية المباراة بانتصار ميلان برباعية دون رد.
ق69: جوووووووول بطريقة غريبة عن طريق روبرت لجوبيتشيتش لاعب زغرب بعدما ارتطمت برأسه عرضية لياو لتسكن الشباك مباشرة.
ق60: جوووووووووووول جيرو يسجل الهدف الثالث لميلان من ركلة جزاء.
ق50: جووووووووووول رافائيل لياو يسجل الهدف الثاني لميلان.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم ميلان بهدف دون رد.
ق40: جوووووول ماتيا جابيا يسجل الهدف الأول لميلان.
ق25: مازال التعادل السلبي مستمرا.
انطلاق المباراة.
لايبزيج ضد ريال مدريد
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نهاية المباراة بانتصار لايبزيج بثلاثة أهداف لهدف.
ق81: جوووووووول فيرنر يسجل الهدف الثالث للايبزيج.
ق58: محرز يهدر ركلة جزاء تصدى لها حارس دورتموند.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية المباراة بتقدم لايبزيج بهدفين لهدف.
ق44: جووووووووووول فينيسيوس جونيور يسجل الهدف الأول لريال مدريد.
ق18: جووووووووول ثااااان للايبزيج عن طريق نكونكو.
ق13: جوووووول أوووول للايبزيج عن طريق جوسكو جفارديول.
انطلاق المباراة.
بروسيا دورتموند ضد مانشستر سيتي
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نهاية المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ق57: ركلة جزاء لسيتي بداعي عرقلة محرز.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ق30: استمرار التعادل السلبي.
انطلاق المباراة.