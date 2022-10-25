مباشر الدوري المصري - طلائع الجيش (1)-(1) إنبي.. الشوط الثاني

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 - 18:51

كتب : FilGoal

إنبي وطلائع الجيش - كأس الرابطة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طلائع الجيش ضد إنبي في الجولة الثانية من الدوري المصري.

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ق 15: جووووول خالد قمر والتعادل سريعا

ق 13: جوووول رفيق كابو والأول لإنبي

انطلاق المباراة

طلائع الجيش إنبي الدوري المصري
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