انتهى دوري الأبطال - سالزبورج (1) - (2) تشيلسي.. البلوز إلى دور الـ16

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 - 18:43

كتب : FilGoal

بيير إيمريك أوباميانج - تشيلسي وميلان

ويقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة تشيلسي أمام سالزبورج في دوري أبطال أوروبا.

ويحل تشيلسي ضيفا أمام سالزبورج في الجولة الخامسة من دور مجموعات المسابقة

لمتابعة المباراة لحطة بلحظة من هنا.

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ق 47 جول التعادل لـ سالزبورج.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 23 عن طريق كوفاسيتش الذي سددها على الطائر من على حدود منطقة الجزاء في الجانب الأيمن من الشباك.

ق 3 توقف المباراة بعد إصابة الحارس فيليب كوهن بعد اصطدامه بـ كاي هافيرتز لاعب تشليسي ونزول الطاقم الطبي لإسعافه.

بداية اللقاء

تشيلسي دوري أبطال أوروبا سالزبورج
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