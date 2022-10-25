انتهى دوري الأبطال - سالزبورج (1) - (2) تشيلسي.. البلوز إلى دور الـ16

ويقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة تشيلسي أمام سالزبورج في دوري أبطال أوروبا.

ويحل تشيلسي ضيفا أمام سالزبورج في الجولة الخامسة من دور مجموعات المسابقة

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ق 47 جول التعادل لـ سالزبورج.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 23 عن طريق كوفاسيتش الذي سددها على الطائر من على حدود منطقة الجزاء في الجانب الأيمن من الشباك.

ق 3 توقف المباراة بعد إصابة الحارس فيليب كوهن بعد اصطدامه بـ كاي هافيرتز لاعب تشليسي ونزول الطاقم الطبي لإسعافه.

بداية اللقاء