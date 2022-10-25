مباشر الدوري المصري - سموحة (0)-(1) البنك.. فرصة مهدرة بغرابة
الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 - 16:39
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة سموحة ضد البنك الأهلي على ملعب الإسكندرية في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.
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ق 35: ركلة حرة غير مباشرة تمر من الجميع ولاعب سموحة من داخل منطقة الست ياردات والمرمى خالٍ.
ق 31: جووووول محمد هلال والأول من ركلة جزاء
ق 28: ركلة جزاء لناصر منسي بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء من قبل دوكو دودو
بداية المباراة
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