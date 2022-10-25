مباشر الدوري المصري - سموحة (0)-(1) البنك.. فرصة مهدرة بغرابة

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 - 16:39

كتب : FilGoal

فريقة سموحة أمام الزمالك

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة سموحة ضد البنك الأهلي على ملعب الإسكندرية في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق 35: ركلة حرة غير مباشرة تمر من الجميع ولاعب سموحة من داخل منطقة الست ياردات والمرمى خالٍ.

ق 31: جووووول محمد هلال والأول من ركلة جزاء

ق 28: ركلة جزاء لناصر منسي بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء من قبل دوكو دودو

بداية المباراة

سموحة البنك الأهلي الدوري المصري الممتاز
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