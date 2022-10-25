في الجول يكشف رئيس بعثة الأهلي في الإمارات

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 - 11:00

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بيان رسمي

تغادر بعثة الأهلي القاهرة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم الثلاثاء متجهة إلى أبو ظبي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في كأس السوبر المصري الجمعة المقبلة على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.

وعلم FilGoal.com أن محمد شوقي عضو مجلس الإدارة سيكون رئيسا للبعثة.

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وسيستقبل البعثة في الإمارات كل من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري بعد أن وصلوا بالأمس من أجل إنهاء كافة الإجراءات والترتيبات.

ويشارك الأهلي في البطولة بصفته وصيف نسختي الدوري والكأس في موسم 2020/2021، بينما يلعب الزمالك بصفته بطل نفس البطولتين.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي لعدد مرات التتويج بالبطولة 11 مرة، بينما حقق الزمالك اللقب 4 مرات.

الاهلي كأس السوبر المصري محمد شوقي
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