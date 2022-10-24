عبد الرحمن عاطف: فاسيلو أعاد لـ المحلة طريقة اللعب التي تشبه الأرجنتين

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 - 19:46

كتب : FilGoal

غزل المحلة

كشف ثنائي غزل المحلة عبد الرحمن عاطف وأحمد الشيخ ما الذي تغير تحت قيادة بابا فاسيلو المدير الفني الجديد للفريق.

وفازغزل المحلة اليوم على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في ثاني جولات الدوري المصري.

وقال عبد الرحمن عاطف عقب المباراة لـ أون تايم سبورتس1: "الذي تغير مع بابا فاسيلو هو أسلوب اللعب، من مرحلة البناء حتى نهاية الهجمة وهذا في الأصل أسلوب لعب غزل المحلة الذي نسمى بسببه بالأرجنتين".

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وكان عبد الرحمن عاطف سجل هدفان في المباراة ضمن 3 آخرين تم إلغاؤهم من جانب حكم المباراة اليوم.

وعلّق عاطف على الأمر: "لا أعلم ربما خبراء التحكيم يرون شيئا آخر لكن أنا لا أرى سببا واضحا".

فيما تحدث أيضا أحمد الشيخ صاحب الهدف الأول لـ غزل المحلة لـ أون تايم سبورتس 1: "الفوز له طعم لأنه فريق كبير مثل الإسماعيلي، نحن فرقة تلعب بشكل جيد للغاية واستحقينا ذلك".

وأضاف "هدف الشوط الأول كان مهما للغاية وهو ما سهل مهمة الفوز علينا".

وعن ما اختلف عن الموسم الماضي، ردّ "لا شيء استمريت في بذل المزيد من المجهود وهذا توفيق من عند الله".

وأتم "التعامل مع ثلاثة أهداف ملغية؟ لم نشعر بأي شيء في الملعب ولم يؤثر علينا".

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