مباشر الدوري المصري - فيوتشر (0)-(0) المقاولون .. أبو السعود يمنع ناصر ماهر من التسجيل
الإثنين، 24 أكتوبر 2022 - 18:51
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فيوتشر ضد المقاولون العرب في الجولة الثانية من الدوري.
ـــــــــــــــــ
ق 87: أبو السعود يواصل التأهل ويتصدى لتسديدة ناصر ماهر
ق 80: القائم يمنع محمود مرعي من التسجيل
ق 70: القائم يمنع البدري من التسجيل
ق 62: نزول محمد رضا ومصطفى البدري بدلا من الحاج باري وغنام محمد
ق 61: انطلاقة من المقاولون وفرصة ضائعة من نياس
انطلاق الشوط الثاني
استراحة: الشوط الأول ينتهي بالتعادل السلبي
ق.29 محمود أبو السعود يتصدى لركلة الجزاء أمام الحاجي باري
ق.28 فاروقا يرتكب ركلة جزاء على سعد سمير
ق 13: فرصة لا تضيع من الحاج باري أمام المرمى الخالي
انطلاق المباراة
نرشح لكم
القائم وأبو السعود يجبران فيوتشر على التعادل مع المقاولون بابافاسيلو: أسلوبي هو ما غيّر طريقة لعب غزل المحلة جاريدو: لا يمكن الحكم على أداء وشكل الإسماعيلي بعد المباراة الثانية في الدوري عبد الرحمن عاطف: فاسيلو أعاد لـ المحلة طريقة اللعب التي تشبه الأرجنتين صبري رحيل رجل مباراة الاتحاد والداخلية الانطلاقة الأفضل منذ بداية الألفية.. الاتحاد يتصدر الدوري بثنائية في الداخلية التشكيل – خماسي دفاعي لـ المقاولون أمام فيوتشر أحمد سامي: لن نشكو محمد معروف.. أشتكي فقط إلى الله