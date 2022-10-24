مباشر الدوري المصري - فيوتشر (0)-(0) المقاولون .. أبو السعود يمنع ناصر ماهر من التسجيل

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 - 18:51

كتب : FilGoal

فيوتشر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فيوتشر ضد المقاولون العرب في الجولة الثانية من الدوري.

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ق 87: أبو السعود يواصل التأهل ويتصدى لتسديدة ناصر ماهر

ق 80: القائم يمنع محمود مرعي من التسجيل

ق 70: القائم يمنع البدري من التسجيل

ق 62: نزول محمد رضا ومصطفى البدري بدلا من الحاج باري وغنام محمد

ق 61: انطلاقة من المقاولون وفرصة ضائعة من نياس

انطلاق الشوط الثاني

استراحة: الشوط الأول ينتهي بالتعادل السلبي

ق.29 محمود أبو السعود يتصدى لركلة الجزاء أمام الحاجي باري

ق.28 فاروقا يرتكب ركلة جزاء على سعد سمير

ق 13: فرصة لا تضيع من الحاج باري أمام المرمى الخالي

انطلاق المباراة

فيوتشر المقاولون العرب الدوري المصري
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