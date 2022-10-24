مباشر الدوري المصري - الاتحاد السكندري (2) - (0) الداخلية.. طرد محمود علاء

مباشر الدوري المصري – فيوتشر ضد المقاولون العرب

التشكيل – خماسي دفاعي لـ المقاولون أمام فيوتشر

أحمد سامي: لن نشكو محمد معروف.. أشتكي فقط إلى الله

مباراة الأهداف الملغية.. غزل المحلة يحقق فوزه الأول على الإسماعيلي منذ 14 عاما