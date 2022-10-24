مباشر الدوري المصري - غزل المحلة (1)-(0) الإسماعيلي.. هدف جديد ملغي في ديقتين

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 - 14:48

كتب : FilGoal

غزل المحلة والإسماعيلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة غزل المحلة ضد الإسماعيلي في الجولة الثانية من الدوري المصري.

وكان غزل المحلة قد تعادل في مباراته الأولى أمام المقاولون العرب بهدف لكل فريق، بينما تعرض الإسماعيلي للهزيمة أمام الأهلي بهدف دون مقابل.

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ق54. هدف ملغي جديد وبطاقة صفراء على عبد الرحمن عاطف بسبب لمس الكرة بيده.

ق51. هدف ثاني ملغي لغزل المحلة عن طريق خالد الإخميمي من تسديدة غيرت اتجاهها ولكن الحكم احتسب حالة تسلل لتداخل عبد الرحمن عاطف.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق17. الحكم يلغي الهدف ويحتسب خطأ للإسماعيلي بسبب تدخل عبد الرحمن عاطف.

ق16. جوووول الثاني لغزل المحلة عن طريق عبد الرحمن عاطف بعد خطأ فادح من محمد فوزي حارس مرم الإسماعيلي

ق12. جووووول أول لغزل المحلة عن طريق أحمد الشيخ مستغلا عرضية مرت من جميع مدافعي الإسماعيلي ليستلم الكرة ويسدد بقوة في الشباك.

ق2. ركلة حرة مباشرة قريبة من عمر الوحش تمر بجوار المرمى.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ في تمام الساعة 3:00 مساء.

الإسماعيلي غزل المحلة الدوري المصري دوري رابطة الأندية المحترفة
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