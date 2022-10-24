تشكيل الإسماعيلي - تغيير وحيد أمام غزل المحلة.. وصالح جمعة على دكة البدلاء

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 - 14:19

كتب : FilGoal

الإسماعيلي

أجرى خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لفريق الإسماعيلي تغييرا واحدا في التشكيل الأساسي أمام غزل المحلة عن مواجهة الأهلي.

ودفع جاريدو بـ كريم عرفات في الدفاع بدلا من محمد هاشم الغائب عن قائمة الفريق.

ويحل الإسماعيلي ضيفا على غزل المحلة ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري.

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وكان الإسماعيلي قد خسر في الجولة الافتتاحية للدوري أمام الأهلي بهدف دون مقابل.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالآتي:

حارس المرمى: محمد فوزي.

الدفاع: حمدي النقاز - باهر المحمدي - كريم عرفات - أحمد محسن.

الوسط: محمد حسن - عمر الوحش.

أمامهما: عبد الرحمن مجدي - محمد بيومي - أحمد مدبولي.

الهجوم: باسم مرسي.

أما دكة البدلاء: أحمد عادل عبد المنعم - مصطفى فارس - محمد دسوقي - عماد حمدي - محمود الشبراوي - صالح جمعة - محمد الشامي - عبد القادر كوليبالي - حازم مرسي

الدوري المصري الإسماعيلي غزل المحلة
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