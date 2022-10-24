خبر في الجول - تواجد عبد المنعم في مران الأهلي.. وحضور ديانج دون مشاركة

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 - 13:29

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - الاتحاد المنستيري - أليو ديانج

شهد مران الأهلي اليوم الإثنين تواجد محمد عبد المنعم رغم الإصابة، بينما حضر أليو ديانج ولم يشارك في المران الجماعي.

محمد عبد المنعم

النادي : الأهلي

أليو ديانج

النادي : الأهلي

الأهلي

وكان محمد عبد المنعم قد أصيب في مواجهة أسوان بكدمة قوية في الأنف.

وتغلب الأهلي على أسوان بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري.

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ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك على كأس السوبر مساء الجمعة المقبل في الإمارات.

وعلم FilGoal.com أن عبد المنعم تواجد في المران بشكل طبيعي رغم كدمة الأنف.

أما ديانج فتواجد في النادي الأهلي ولكنه لم يشارك في المران الجماعي من أجل مزيد من الفحوصات الطبية.

وكشف مارسيل كولر المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب لقاء أسوان أن استبدال ديانج كان بسبب شعوره بآلام بسيطة في العضلة الخلفية.

وخاض لاعبو الأهلي مرانا بدنيا متنوعا في بداية فقرات المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم دون راحة عقب مواجهة أسوان في الدوري وذلك ضمن الاستعدادات لمواجهة السوبر المصري.

وقاد أندريس إندويا مدرب أحمال الفريق اللاعبين في فقرات بدنية متنوعة بالكرة مع بداية المران.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني على تنفيذ بعض التدريبات الخططية ضمن فقرات المران، قبل أن يختتم التدريبات بتقسيمة مصغرة بمشاركة ثلاث فرق من اللاعبين.

وشرح كولر بعض النقاط الفنية للاعبين خلال محاضرة الفيديو التي استمرت لمدة نصف ساعة قبل انطلاق المران.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراتي الدوري أمام كل من الإسماعيلي وأسوان.

الدوري المصري الأهلي أليو ديانج محمد عبد المنعم
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