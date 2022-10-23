مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (3) - (0) أتلتيك بلباو.. القائم يتصدى

الأحد، 23 أكتوبر 2022 - 21:20

كتب : FilGoal

عثمان ديمبيلي - برشلونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة وأتلتيك بلباو ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر للدوري الإسباني.

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ق 53 هدف محقق يضيع.. سيرجي روبيرتو يرسل عرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء فيحاول الدفاع تشتيتها إلا أن الكرة اصطدمت بقدم بيدري جونزاليس وارتدت من القائم الأيمن للمرمى.

نهاية الشوط الأول

ق 33 خروج اضطراري.. جافي يترك الملعب ويحل فرانك كيسي بدلا منه

ق 30 جافي يتعرض لإصابة قوية

ق 22 جووووول روبرت ليفاندوفسكي يسجل الثالث بعد تمريرة من ديمبيلي.. برشلونة يفترس مدربه السابق وليفاندوفسكي يصل لهدفه رقم 12 في الليجا

ق 21 داني جارسيا بدلا ثمن أندير هيريرا في صفوف بلباو

ق 18 جوووووول الثاني من سيرجي روبرتو.. يتلقى تمريرة ديمبيلي ويسدد لتصطدم الكرة بقدم إينيجو مارتينيز وتسكن الشباك.

ق 15 جووووووووول عثمان ديمبيلي يسجل بالرأس بعد عرضية من ليفاندوفسكي.. 1-0

بداية المباراة

برشلونة أتلتيك بلباو الدوري الإسباني
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