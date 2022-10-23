مباشر الدوري المصري - الأهلي ضد أسوان
الأحد، 23 أكتوبر 2022 - 18:16
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد أسوان في الجولة الثانية من الدوري المصري.
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انطلاق المباراة
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