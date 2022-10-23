انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(0) أسوان.. نزول بيرسي تاو

الأحد، 23 أكتوبر 2022 - 18:16

كتب : FilGoal

الأهلي - أسوان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد أسوان في الجولة الثانية من الدوري المصري.

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تشكيل الأهلي - أفشة والشحات أساسيان.. وشادي يقود الهجوم أمام أسوان

نهاية المباراة بفوز الأهلي بهدف دون رد

ق 85: نزول بيرسي تاو بدلا من أفشة

ق 80: تسديدة من برونو سافيو يتصدى لها الحارس

ق 75: نزول كريم فؤاد ومحمد شريف بدلا من حسين الشحات وشادي حسين

ق 64: نزول برونو سافيو بدلا من عبد القادر

ق 60: هدف غير محتسب من أحمد عبد القادر بسبب التسلل

ق 47: الشناوي يتألق أمام تسديدة بلحاج

تبديل أول للأهلي بنزول السولية بدلا من ديانج

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد

ق 40: انطلاقة من حسين الشحات من الناحية اليمنى ويسدد في المرمى والحارس يبعدها

ق 33: تسديدة من إيفونا بالقدم اليسرى يتصدى لها الشناوي

ق 24: شادي حسين يستلم الكرة أمام منطقة الجزاء ويسدد بقوة بالقدم اليسرى تمر جوار القائم

ق 16: جوووول معلول والأول من ركلة جزاء

ق 15: ركلة جزاء للأهلي بعد عرقلة شادي حسين من قبل الحارس عمرو حسام بعد تمريرة من أفشة وضعته في مواجهة المرمى

ق 11: فرصة خطيرة للأهلي بعد عرضية من معلول من ركنية قابلها عبد القادر بتسديدة الدفاع أبعدها

انطلاق المباراة

الأهلي أسوان الدوري المصري
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