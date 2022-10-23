استراحة الدوري المصري - الأهلي (1)-(0) أسوان.. نهاية الشوط الأول

الأحد، 23 أكتوبر 2022 - 18:16

كتب : FilGoal

الأهلي - أسوان - هدف علي معلول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد أسوان في الجولة الثانية من الدوري المصري.

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نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد

ق 40: انطلاقة من حسين الشحات من الناحية اليمنى ويسدد في المرمى والحارس يبعدها

ق 33: تسديدة من إيفونا بالقدم اليسرى يتصدى لها الشناوي

ق 24: شادي حسين يستلم الكرة أمام منطقة الجزاء ويسدد بقوة بالقدم اليسرى تمر جوار القائم

ق 16: جوووول معلول والأول من ركلة جزاء

ق 15: ركلة جزاء للأهلي بعد عرقلة شادي حسين من قبل الحارس عمرو حسام بعد تمريرة من أفشة وضعته في مواجهة المرمى

ق 11: فرصة خطيرة للأهلي بعد عرضية من معلول من ركنية قابلها عبد القادر بتسديدة الدفاع أبعدها

انطلاق المباراة

الأهلي أسوان الدوري المصري
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