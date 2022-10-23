استراحة الدوري المصري - الأهلي (1)-(0) أسوان.. نهاية الشوط الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد أسوان في الجولة الثانية من الدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد

ق 40: انطلاقة من حسين الشحات من الناحية اليمنى ويسدد في المرمى والحارس يبعدها

ق 33: تسديدة من إيفونا بالقدم اليسرى يتصدى لها الشناوي

ق 24: شادي حسين يستلم الكرة أمام منطقة الجزاء ويسدد بقوة بالقدم اليسرى تمر جوار القائم

ق 16: جوووول معلول والأول من ركلة جزاء

ق 15: ركلة جزاء للأهلي بعد عرقلة شادي حسين من قبل الحارس عمرو حسام بعد تمريرة من أفشة وضعته في مواجهة المرمى

ق 11: فرصة خطيرة للأهلي بعد عرضية من معلول من ركنية قابلها عبد القادر بتسديدة الدفاع أبعدها

انطلاق المباراة