انتهت الدوري الفرنسي - نانت (1)-(1) نيس

الأحد، 23 أكتوبر 2022 - 17:03

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - أولمبياكوس

يلعب نانت أمام نيس ضمن مباريات الجولة 12 من الدوري الفرنسي.

ويبدأ مصطفى محمد المباراة على مقاعد البدلاء.

ويحتل نانت المركز 14 في الدوري الفرنسي برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين عن نيس صاحب المركز الـ13.

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نهاية المباراة

ق96. جوووول قاتل لنيس من ركلة جزاء سجلها نيكولاس بيبي

ق94. ركلة جزاء قاتلة لنيس بعد لمسة يد داخل منطقة الجزاء

ق80. تمريرة من مصطفى محمد نحو موسى سيسوكو الذي انفرد بالمرمى ولكن كرته ترتد من القائم.

ق73. دخول مصطفى محمد بدلا من موسيس سيمونز

ق49. جووول أول لنانت عن طريق إجناتيوس جاناجو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من موسيس سيمون.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة

نانت نيس مصطفى محمد الدوري الفرنسي
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