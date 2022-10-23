انتهت الدوري الفرنسي - نانت (1)-(1) نيس

يلعب نانت أمام نيس ضمن مباريات الجولة 12 من الدوري الفرنسي.

ويبدأ مصطفى محمد المباراة على مقاعد البدلاء.

ويحتل نانت المركز 14 في الدوري الفرنسي برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين عن نيس صاحب المركز الـ13.

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مشاجرة عقب صافرة النهاية والحكم يطرد لافونت حارس نانت

نهاية المباراة

ق96. جوووول قاتل لنيس من ركلة جزاء سجلها نيكولاس بيبي

ق94. ركلة جزاء قاتلة لنيس بعد لمسة يد داخل منطقة الجزاء

ق80. تمريرة من مصطفى محمد نحو موسى سيسوكو الذي انفرد بالمرمى ولكن كرته ترتد من القائم.

ق73. دخول مصطفى محمد بدلا من موسيس سيمونز

ق49. جووول أول لنانت عن طريق إجناتيوس جاناجو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من موسيس سيمون.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة